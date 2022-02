Carabinieri, il capitano Alberto Giordano lascia il Norm e Agrigento: si insedia il tenente Rutigliani

E' stato il momento della commozione, forse come mai si era registrato fino ad ora, al comando provinciale dell'Arma di Agrigento. Il capitano Alberto Giordano, comandante del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia, è stato trasferito a Caserta. Il "suo" posto verrà preso dal tenente Pasquale Rutigliani. Parole di plauso, di grande plauso, sono state espresse nei confronti del capitano Giordano dal comandante provinciale, il colonnello Vittorio Stingo: "E' un ragazzo che riesce facilmente ad integrarsi in qualunque situazione. E' empatico, ma anche molto, molto, coraggioso perché i risultati conseguiti dal nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento sono stati tanti e importanti. Il nostro impegno contro i crimini predatori è sempre stato costante. Ricordo la banda di slavi che facevano i furti nelle abitazioni - ha spiegato il colonnello Vittorio Stingo - . Ha fatto tantissime attività di contrasto allo spaccio, anche nei recenti omicidi: quello di Raffadali e di Palma di Montechiaro hanno visto il capitano Alberto Giordano in prima linea. E' una grave perdita per questo comando provinciale, ma l'Arma dei carabinieri è anche questo!".

Gli ufficiali cambiano, ruotano, ogni due, tre anni. Il capitano Giordano sta però lasciando Agrigento appena dopo un anno. "Al capitano Giordano auguro tanta fortuna e di fare tanta strada - ha sottolineato il colonnello Stingo - perché ha dimostrato di avere caratteristiche e doti per poter fare il comandante, tant'è vero che il suo prossimo incarico sarà a Caserta. Sarà comandante della prima sezione del nucleo Investigativo di Caserta dove si occuperà di crimine organizzato e Caserta è una provincia che darà da fare".

C'è chi parte e c'è chi arriva. Al posto del capitano Alberto Giordano si è insediato il tenente Pasquale Rutigliani. "E' al suo primo incarico e alla sua prima esperienza. Dovrà necessariamente continuare su quello che è il filo conduttore, un vrillante filo conduttore, lasciato dal suo predecessore. Sappiamo benissimo che ci sarà tanto da fare, soprattutto in un momento di risveglio post-Covid - ha concluso il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento - . La pandemia ce la stiamo lasciando alle spalle e tutte le attività predatorie, purtroppo, ritorneranno in auge. Già in questi giorni abbiamo visto danneggiamenti sensa alcun senso".