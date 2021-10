Bomba d'acqua a Canicattì: ecco le immagini del salvataggio di un bambino intrappolato in auto

Dopo il violento nubifragio di ieri, a Canicattì si contano i danni. Momenti di terrore si sono vissuti nei pressi della stazione ferroviaria dove, fra le vie Vittorio e Carlo Alberto, la zona sotto il ponte di ferro si è trasformata in un vero e proprio lago con due utilitarie che sono rimaste in balìa delle acque. Gli occupanti di uno dei due autoveicoli sarebbero riusciti ad uscire in tempo dall'abitacolo mentre per liberare gli occupanti del secondo mezzo, fra i quali un bambino, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'operazione di salvataggio è stata filmata dai residenti della zona e le immagini a lieto fine, sono state pubblicate sui social network.