Notte di fuoco a Ravanusa: danneggiate due auto, è mistero sulle cause

Cosa abbia innescato la scintilla iniziale non sembrerebbe essere stato chiaro. In via Montegrappa, a Ravanusa, è stata però una notte di fuoco. Ad essere devastate dalle fiamme sono state due auto: una Nissan Juke di proprietà di un macellaio e una Fiat Panda di proprietà della moglie, un'assistente sociale. Le fiamme sono state domate e spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Delle indagini su quanto accaduto si stanno occupando i carabinieri della sezione Radiomobile che sono intervenuti, nottetempo, sul posto.

Dell'accaduto è stata, come da routine, avvisata la procura della Repubblica di Agrigento che si occuperà di coordinare l'attività investigativa dei militari dell'Arma. Quale primo passaggio, i carabinieri si sono sincerati sull'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. Telecamere che, come è già accaduto in altri casi di cronaca, potrebbero indirizzare e velocizzare le indagini. Il riscontro è stato però negativo: in zona non c'è nessun impianto.

Le indagini, senza nulla escludere, né privilegiare, vengono al momento portate avanti dai carabinieri su un fronte di 360 gradi.