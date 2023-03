"Non vuoi difendere Messina Denaro? Vuoi morire?" minacce per avvocato d'ufficio

Aveva tentato di rimettere il mandato di difensore d'ufficio del boss Matteo Messina Denaro nel processo per le stragi di Capaci e via D'Amelio che è attualmente in corso davanti alla corte d'appello di Caltanissetta, ma la richiesta era stata respinta perché i giudici hanno ritenuto insussistenti eventuali problemi di incompatibilità processuale.

L'avvocato Calogero Montante, con studio legale a Canicattì, è però tornato a chiedere di poter rinunciare ad un ruolo tanto "spinoso" dopo aver ricevuto una chiamata minatoria.

Un anonimo, secondo la ricostruzione fatta la Repubblica, avrebbe detto al legale: "Non vuoi difendere Messina Denaro? Vuoi morire?". L'episodio è stato denunciato alla Squadra Mobile di Agrigento.