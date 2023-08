“Non versò assegno di divorzio”, arrestato pregiudicato 53enne

Un uomo di 53 anni di Menfi è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale in esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura di detenzione agli arresti domiciliari emessa dall’ufficio di sorveglianza di Agrigento.

Divorziato, disoccupato e pregiudicato, il 53enne è accusato di non avere versato l’assegno di divorzio e per questo deve scontare la pena detentiva di un mese. I fatti contestati risalgono al 2017. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto al proprio domicilio per scontare la pena.