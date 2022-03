Il suicidio resta "l'ipotesi più plausibile" per spiegare la morte di Mirko Antonio La Mendola, il 26enne ritrovato morto su una spiaggia a Porto Empedocle lo scorso 25 agosto.

I carabinieri hanno effettuato delle verifiche tecniche nel contesto del procedimento a carico di un 17enne oggi indagato per accusato di istigazione o aiuto al suicidio

Non supera il concorso in polizia e si toglie la vita in spiaggia, il Ris: "Suicidio ipotesi più plausibile"