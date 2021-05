Notte di follia, giovane non si ferma all'alt e travolge poliziotto: denunciato

Notte di follia e inseguimenti. Intorno alle 3 di notte i poliziotti hanno tentato di fermare un giovane a bordo di un ciclomotore. L’uomo non si è fermato all’alt intimato dagli agenti ed ha proseguito la sua corsa, nei pressi del viale Sciascia. Ne è nato un vero e proprio inseguimento per le vie di Licata. Ad avere la peggio è stato anche un agente della polizia. L’uomo ha continuato la sua folle corse finendo per terra e correndo via lungo la strada.

Gli agenti, senza non poche difficoltà, hanno rintracciato e fermato il ragazzo. I poliziotti, dopo i controlli di rito hanno potuto appurare che il ciclomotore era privo di assicurazione. Il fermato ha anche accusato il poliziotto "colpevole - suo dire - di essersi messo in mezzo. Il giovane, alla guida della moto senza patente, è stato denunciato.