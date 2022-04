“Non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla ex moglie”: arrestato 40enne

Nonostante il divieto di avvicinamento all’ex moglie, imposto dal giudice del tribunale di Agrigento, è andato sotto casa della donna pretendendo di entrare. Lei si sarebbe rifiutata di accoglierlo all’interno dell’abitazione e a quel punto l’uomo sarebbe andato in escandescenze minacciandola. Per questo motivo i poliziotti del commissariato di Licata agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, hanno arrestato un quarantenne del posto che, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere.

L’uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della storia ed era già stato accusato di maltrattamenti in famiglia, episodio che avevano indotto il giudice a disporre il divieto di avvicinamento alle ex moglie.