“Non pagava l’affitto da 5 mesi”, spedizione punitiva con pugno al volto: 54enne condannato

Un uomo di 54 anni di Menfi, Rino Russo, è stato condannato a 2 mesi di reclusione e al pagamento di 1.000 euro di multa per lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie azioni in quanto avrebbe sferrato un pugno al volto ad un inquilino moroso che doveva pagargli alcuni arretrati dell’affitto. Canone che non sarebbe stato corrisposto con puntualità.

Il pugno provocò alla vittima un trauma al setto nasale con prognosi di 7 giorni. Rino Russo, l’imputato, è il nipote della proprietaria dell’immobile.

Durante il processo, celebrato al tribunale di Sciacca, l’inquilino, con il patrocinio dell’avvocato Giuseppe Buscemi, si è costituito parte civile e otterrà il risarcimento dei danni.

In buona sostanza la proprietaria dell’immobile, anziché avvalersi degli strumenti di leggere per rivalersi sull’inquilino moroso, decise di chiedere al nipote di intervenire per recuperare 5 mensilità di affitto arretrato. Era il 10 dicembre del 2019. Ma l’intervento sarebbe sfociato in violenza fisica.