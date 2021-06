"Non fa vedere i figli al padre nei giorni e negli orari stabiliti dal giudice": denunciata

Avrebbe dovuto vedere i figli, e stare con loro, in determinati giorni e in determinate fasce orarie. Ma l'ormai ex moglie - stando alla denuncia che l'uomo ha formalizzato a suo carico - non si sarebbe attenuta a quelle che erano le indicazioni del giudice. Indicazioni in merito all'affidamento congiunto dei figli minorenni della coppia che è in fase di separazione. Dopo inevitabili discussioni, l'uomo - si tratta di una ormai ex coppia di quarantenni - si è recato al commissariato di Licata, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, ed ha formalizzato la denuncia per mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice.

I bambini vivono con la mamma, ma stando alle indicazioni del giudice avrebbero dovuto vedere quasi tutti i giorni, e in fasce orarie abbastanza prolungate, il papà. Cosa che non sarebbe, di fatto, stando all'accusa che l'uomo ha formalizzato contro la sua ex, avvenuta.