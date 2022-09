"Non è stato trovato in casa durante il controllo": denunciato per evasione dai domiciliari

Avrebbe dovuto stare, per effetto della misura cautelare alla quale era sottoposto, agli arresti domiciliari. In realtà, ad un controllo – fatto dai carabinieri alle 21,45 – non è risultato essere al domicilio indicato. E’ dunque per l’ipotesi di reato di evasione dai domiciliari che un ventitreenne di Canicattì è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Sistematicamente, e sempre in orari diversi, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Canicattì effettuano i controlli domiciliari a quanti risultano essere sottoposti a misure cautelari o sono in stato di detenzione domiciliare. Una prassi insomma, una prassi per sincerarsi del rispetto di tutte le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Nel caso specifico, i militari dell’Arma hanno effettuato il controllo, alle ore 21,45, nell’abitazione dove avrebbe dovuto trovarsi il ventitreenne che, però, stando all’accusa formalizzata dagli stessi carabinieri, non c’era. Informata, naturalmente, il sostituto procuratore di turno, è stata formalizzata la denuncia del giovane canicattinese.