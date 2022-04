"Nomine regolari", disposta l'archiviazione per l'ex manager dell'Asp di Agrigento

Il Gip del Tribunale di Agrigento ha accolto la richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica del procedimento intentato nei confronti dell'ex manager dell'Asp agrigentina Salvatore Lucio Ficarra. Il direttore generale era stato già assolto dalla Corte dei Conti. La vicenda risale al 2019, quando un sindacato denunciò presunte irregolarità nella nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione aziendale.

Ficarra - oggi manager a Siracusa - in una nota annuncia di aver "proposto azione civile di risarcimento danni per altre false accuse" e di aver dato "mandato per iniziare una ulteriore richiesta risarcitoria nei confronti del sindacato denunciante".