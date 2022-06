Inail, cambio al vertice: Filippo Buscemi è il nuovo direttore provinciale

Filippo Buscemi è il nuovo direttore della sede Inail di Agrigento. Agrigentino, classe 1966, è laureato con lode in Economia e commercio e specializzato in Diritto europeo. Arriva in provincia dopo il lavoro svolto presso la direzione territoriale di Caltanissetta-Enna e Messina-Milazzo. E' stato anche direttore del Polo regionale Inail del settore navigazione e ancor prima direttore compartimentale dell’Ipsema.

"Svolgerò con scrupolo la mia attività in un territorio che ha bisogno di attenzione - spiega Buscemi - e cercherò di consolidare il processo di crescita dell’INAIL come polo della salute e della sicurezza, a garanzia della tutela dei lavoratori".

Il neo direttore ha avviato una serie di incontri istituzionali.