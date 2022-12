Nuovi manager per ospedali e Asp, ecco i "papabili" agrigentini

Ci sono anche Raffaele Elia direttore sanitario dell'Asp di Agrigento, Alessandro Mazzara direttore amministrativo sempre dell'Asp della città dei Templi e Giorgio Santonocito (ex dirigente dell'Asp di Agrigento, oggi a Latina) fra i "papabili" nuovi manager per la sanità pubblica.

La Giunta Schifani entro la fine dell'anno dovrà fare delle nomine, il 31 dicembre scadono infatti i contratti degli attuali manager di Asp e ospedali che erano stati scelti dal Governo Musumeci-Razza. E sono in scadenza anche i commissari - compreso quello di Agrigento - che erano rimasti in carica per consentire al nuovo Governo un ricambio. Il ministero della Salute ha pubblicato l'elenco aggiornato dei dirigenti che hanno i requisiti per accedere alla selezione che la Regione bandirà a breve.

Il concorso servirà a stilare un elenco ristretto di nominativi da cui poi la Giunta attingerà sulla base di una valutazione anche politica.

Reinserito nell'elenco dei dirigenti che hanno i requisiti anche coloro che hanno già guidato Asp ed ospedali. Fra questi anche l'agrigentino Salvatore Iacolino, oggi al Policlinico.