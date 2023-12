"No al rigassificatore", manifestazione al Caos: decine le associazioni partecipanti

Manifestazione questa mattina nel piazzale del Caos, tra Porto Empedocle ed Agrigento, pre dire "No" alla realizzazione del rigassificatore nell'area industriale empedoclina.

Un sit in promosso da un lunghissimo elenco di associazioni (Legambiente, Mareamico Agrigento, Centro Consumatori Italia, Marevivo, CoNaMaL, Conalpa "Beato Livatino", Associazione Adila, Ampa Agrigento, Ass.Su Agricoltura, API Agrigento, Agrigento Punto e a Capo, Agrigento Moderna e Civile, Patto per la Difesa della Sicilia, associazione "Salviamo La Valle Dei Templi sito Unesco", team Spiagge Pulite, WWF Area Mediterranea, Arci Circolo Belushi, Associazione Il Cerchio, Circolo Verde Città Del Sole, Parco Letterario Luigi Pirandello, CEPASA, Laici Comboniani Agrigento, FISI, Pro Loco San Leone, Collettivo Azione Queer Agrigento, Movimento Azzurro Ecosezione Valle dei Templi e il Dmo Distretto Turistico Valle dei Templi), che ha portato però in piazza circa 200 persone.

Evento doppio, tra l'altro, dato che oltre alla protesta contro la realizzazione dell'opera da parte di Enel Nuove energie, era previsto stamattina un momento culturale nel ricordo dell'89esimo anniversario della consegna del premio Nobel a Luigi Pirandello.

La protesta, comunque, non si fermerà, anche perché dopo tanti tentennamenti la realizzazione dell'infrastruttura energetica ha ritrovato una sua concretezza in seguito agli interventi del Governo nazionale e regionale.