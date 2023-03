Non gli furono versati gli oneri durante il mandato di sindaco, Firetto chiede rendita vitalizia per i contributi prescritti

Non gli furono versati gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi dal 2006 al 2015, durante il suo mandato elettorale, da parte del Comune di Porto Empedocle. Posizione contributiva che è stata successivamente regolarizzata, ma limitatamente al periodo non prescritto: dal primo aprile 2011 al 30 aprile del 2015. Lillo Firetto è stato però sindaco di Porto Empedocle dal 25 giugno del 2006 e nel 2011 ha ottenuto appunto, grazie alla competizione elettorale, un nuovo mandato amministrativo.

All'inizio dell'anno, attraverso l'avvocato Giuseppe Danile, l'ex sindaco di Porto Empedocle e di Agrigento e attuale consigliere d'opposizione all'aula Sollano di palazzo dei Giganti ha inoltrato un ricorso alla sezione Lavoro del tribunale di Agrigento contro il Municipio di Porto Empedocle e contro l'Inps. E questo perché è "rimasta disattesa la richiesta di costituzione di una rendita vitalizia in relazione ai contributi prescritti periodo dal 1 settembre 2006 al 31 marzo 2011" - risulta scritto negli atti del Comune di Porto Empedocle - .

Rendita vitalizia che l'ente municipale di Porto Empedocle non vuole però concedere visto che la giunta Martello ha conferito incarico all'avvocato Vincenzo Mula per costituirsi, dinanzi al tribunale di Agrigento, in giudizio.