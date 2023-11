"Non hanno calunniato gli ex procuratori e gli ex aggiunti": assolti Daniela Principato e Giuseppe Arnone

La Corte d’appello di Caltanissetta, presidente Andreina Occhipinti, ha assolto gli avvocati Daniela Principato e Giuseppe Arnone dall’accusa di calunnia ai danni degli ex procuratori Renato Di Natale e Luigi Patronaggio, dell'ex aggiunto Ignazio Fonzo e dell'attuale procuratore aggiunto Salvatore Vella. Rigettato, dunque, l'appello dei pm Stefano Marino, Simona Russo e Dario Bonanno e confermata l'assoluzione, già avvenuta in primo grado, del gup Salvucci. Gli imputati sono stati difesi dall'avvocato Fabio Sardo del foro di Agrigento.

Dopo le 5 assoluzioni consecutive – in tribunale, appello e in Cassazione -, ieri, per Arnone, è stato il giorno della sesta assoluzione consecutiva nel 2023.

Secondo i pm Stefano Marino, Simona Russo e Dario Bonanno, l'avvocato Principato - sapendoli innocenti - avrebbe accusato falsamente i quattro magistrati del reato di abuso di ufficio. La vicenda era scaturita dal contenuto di un'istanza di avocazione - strumento che consente alla parte di estromettere una procura dallo svolgimento delle indagini quando si verificano ritardi e omissioni -, datata febbraio 2020, nella quale la parte offesa Arnone sosteneva che i pm agrigentini avessero volutamente protetto una donna non indagandola per degli abusi edilizi.

Prima della pausa estiva, a luglio, in una sola settimana, Giuseppe Arnone era stato assolto tre volte: in Corte d’appello a Palermo per il reato di calunnia; poi dalla Corte d’appello per il reato di interruzione di pubblico servizio e, infine, dalla Cassazione per diffamazione. Arnone aveva ottenuto un'altra assoluzione - per l'ipotesi di furto di un fascicolo - già all’inizio dell’anno. E lo scorso settembre, il tribunale di Agrigento lo aveva assolto invece dalla accusa di aver diffamato un noto giornalista siciliano. Lo scorso anno le assoluzioni, per Giuseppe Arnone, erano state 5.

Secondo quanto è stato reso noto, in base alla legge che prevede il risarcimento delle spese processuali a favore dell’imputato assolto, Giuseppe Arnone otterrà, per le 6 assoluzioni dell'anno solare in corso, 50.000 euro di ristoro, a beneficio degli avvocati Daniela Principato, Fabio Sardo e Diego Galluzzo.