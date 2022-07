Non si ferma all'Alt della polizia e scatta l'inseguimento, stangata per trentenne: era senza patente

Scappa all’Alt della polizia, imposto in via Imera, e dopo un breve, ma rocambolesco, inseguimento viene acciuffato dalla pattuglia della sezione Volanti, subito dopo l’innesto con piazzale Rosselli. Il trentunenne nigeriano, alla guida di una Golf Volkswagen, è stato trovato – ed ecco il perché della fuga – senza nessuna patente di guida. Mai conseguita, di fatto, la licenza per mettersi al volante di un mezzo. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, nonostante i maldestri tentativi di spiegazione e giustificazione da parte dell’immigrato, non hanno potuto far altro che elevargli la prevista sanzione amministrativa di cinquemila euro. Contestata anche la fuga all’Alt ed elevata, sempre a carico del trentunenne, un’altra multa. Inoltre, l’utilitaria è stata sottoposta a fermo amministrativo. In via Imera è stato, infatti, fatto arrivare il carro attrezzi che ha portato via la Golf Volkswagen. Non si tratta, naturalmente, del primo episodio che si registra in città, ma in questo caso il repentino tentativo di allontanamento si è registrato nella centralissima via Imera ed il rischio concreto è stato che qualcuno, pedoni, automobilisti o scooteristi, potevano essere investiti.

I controlli dei poliziotti della sezione Volanti, nelle ultime settimane, soprattutto in occasione dei week end, si sono fatti più numerosi e capillari. Tutto questo, naturalmente, per evitare possibili “stragi del sabato sera”. Di fatto, il livello d’allerta – per prevenire e reprimere casi di ubriachi al volante – è stato innalzato. Tanto nel rione balneare di San Leone, quanto anche in pieno centro cittadino. Quando l’automobilista si è sottratto all’Alt ed anziché fermarsi ha accelerato, i poliziotti hanno inevitabilmente pensato che quel giovane potesse anche essere “alticcio”. In realtà, il nigeriano non aveva affatto bevuto, ma era, appunto, senza patente di guida poiché mai conseguita.