"No alle antenne", Aragona scende in strada contro l'installazione di nuovi impianti

"Insieme per dire no alle antenne". E' questo il nome di una manifestazione pubblica sostenuta dal Comune di Aragona che porterà in strada i cittadini che chiedono, appunto, uno stop all'installazione a nuovi impianti di telefonia mobile (e non solo) sul territorio aragonese.

La marcia si terrà il 9 maggio a partire dalle 18, con punto di raccolta nei pressi del cimitero comunale, davanti alle antenne presenti in via Roma. Lo slogan è "ValoriziAmo Aragona".