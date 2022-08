"Niente musica sullo scooter", scoppia la lite a colpi di stampella fra fratelli: il più piccolo denuncia alla polizia

"Spegni la musica dello scooter perché ti tolgono la patente e pure lo scooter". E' con queste parole, grosso modo, che ha rimproverato il fratello, per poi continuare - dentro casa - a provocarlo. Il cinquantunenne, ad un certo punto, non ci ha visto più e arrabbiandosi ha iniziato a sbattere i pugni sul tavolino. Una reazione che non è stata "gradita" dal fratello visto che - stando all'accusa - avrebbe impugnato la stampella della madre ed ha colpito il familiare. Il cinquantunenne è subito scappato in camera da letto e l'altro, inseguendolo, è caduto. E' un'aggressione - avvenuta in casa, a Naro, - quella che il cinquantunenne ha denunciato recandosi al commissariato di polizia di Canicattì. La querela di parte è stata fatta a carico del fratello, un cinquantottenne, che è stato indagato per percorse e lesioni personali.



Verosimilmente fra i due fratelli i rapporti non erano buoni nemmeno prima dell'ultima diatriba. All'interno dell'abitazione della madre, a Naro, fra i due la situazione è poi trascesa e il più grande avrebbe - stando, appunto, alla querela di parte - picchiato il fratello più piccolo.