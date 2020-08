Guasti alla rete idrica, il sindaco Brandara: "Succubi di una rete colabrodo"

La gestione commissariale del servizio idrico integrato Ag 9, ha informato anche il Comune di Naro che dalla giornata di oggi sarà sospesa la fornitura idrica a causa di interventi di riparazione alle reti dell'acquedotto "Tre Sorgenti". La fornitura riprenderà quando i lavori saranno ultimati.

"Ancora una volta succubi di una rete datata - dice il sindaco Brandara - ormai ridotta a un vero e proprio colabrodo. L'anno scorso nello stesso periodo, abbiamo vissuto una situazione normale. Ci aspettavamo che con il passare del tempo le cose migliorassero anziché andare sempre peggio, con l'aggravante che in questo momento storico siamo, come tutto il territorio nazionale, in emergenza sanitaria. Ho già preparato un'altra vibrante protesta e in questi minuti sto sentendo i miei omologhi per cercare di mettere la parola fine a questa indecenza che mortifica un diritto fondamentale del cittadino: l'acqua bene comune deve essere pubblica, di ottima qualità e a buon prezzo".