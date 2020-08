Niente acqua per i naresi, Brandara: "Siano esonerati dalle bollette"

Il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha inviato una lettera alla gestione commissariale del Servizio idrico integrato ripercorrendo le varie problematiche che tutti i naresi hanno vissuto dopo la mancata erogazione dell'acqua in diversi periodi nei mesi di luglio e agosto.

"Con l'entrata in vigore di codesta gestione commissariale - scrive il sindaco Brandara nella lettera – sembrava che il problema dell'acqua per i Comuni dell'Ati 9 fosse stato risolto. Quest'anno si è invece tornati ai disagi degli anni precedenti. La responsabilità non è additabile alla gestione commissariale, bensì, al consorzio acquedottistico Tre Sorgenti, che è ormai diventato un vecchio carrozzone privo di mezzi e risorse che però ostinatamente viene tenuto in piedi".

Il sindaco Brandara conclude la sua nota con la richiesta alla Gestione Commissariale che i cittadini di Naro vengano esonerati dal pagamento del canone relativo al bimestre luglio e agosto.