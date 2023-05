"Fece passare Nicosia per suo assistente consentendogli l'ingresso in carcere": assolta l'ex parlamentare Occhionero

È stata assolta dal tribunale di Palermo perché il fatto non sussiste l'ex parlamentare di Iv, Giusy Occhionero, per la quale il pm della Dda, Francesca Dessì, aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi per falso. Era accusata di aver fatto passare per suo assistente, consentendogli così di entrare nelle carceri senza permessi e di incontrare diversi capomafia, Antonello Nicosia, l'attivista radicale diventato solo dopo suo collaboratore. Occhionero è stata assistita dagli avvocati Giovanni Di Benedetto e Giovanni Bruno.

Da un capo di imputazione l'ex deputata è stata assolta con la formula perché il fatto non costituisce reato, da un altro con quella perché il fatto non sussiste.

Per Occhionero la Procura aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi. La donna era accusata di aver fatto passare per suo assistente, consentendogli così di entrare nelle carceri senza permessi e di incontrare diversi capomafia, l'attivista radicale diventato solo in un secondo momento suo collaboratore. Il rapporto contrattuale tra i due venne formalizzato infatti in un secondo momento, quindi per mesi Nicosia venne spacciato per assistente della Occhionero.

L'uomo, arrestato per associazione mafiosa e falso, è stato condannato in abbreviato in appello a 15 anni. Dietro alle battaglie sui diritti dei detenuti, nascondeva una vera e propria attività criminale portando all'esterno i messaggi dei capomafia. In una intercettazione aveva definito Matteo Messina Denaro, allora latitante, "il nostro primo ministro".