Neuroradiologia, l'Asp approva le graduatorie del concorso: in arrivo nuovi medici

Le graduatorie sono state approvate. Per Neuroradiologia, giusto il tempo di provvedere all'immissione in servizio, arriveranno due nuovi dirigenti medici. Ma è stato approvato anche l'elenco finale di merito dei candidati specializzandi iscritti dal terzo all'ultimo anno della scuola di specializzazione.

Era l'aprile del 2022 quando veniva diramato, da parte dell'Asp, l'avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di Neuroradiologia. Ben 13 i candidati che si sono presentati al concorso di cui 8 in possesso dei requisiti di ammissione della specializzazione e 5 specializzandi. Entrambe le graduatorie, con due vincitori a testa, adesso sono state approvate.