Niente pagamento degli stipendi, i netturbini tornano ad incrociare le braccia

Troppo ritardo nel pagamento delle spettanze, i netturbini incrociano le braccia e sospendono la raccolta. Brusco risveglio stamattina per i cittadini di Favara, che hanno trovato le strade ancora invase dal pattume (ieri si conferiva l'indifferenziato). Così resteranno non è chiaro per quanto tempo, dato che l'astensione "selvaggia" dal lavoro potrebbe procedere ad oltranza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un primo segnale di tensione era arrivato ieri con un sit in in piazza Cavour, e adesso si è passati allo stop effettivo della raccolta. In giornata si attendono adesso ulteriori passaggi per delineare le rivendicazioni dei lavoratori e l'effettivo margine per soddisfare le stesse e far rientrare la protesta.