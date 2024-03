Nessuno stop a traversate e sbarchi: 275 migranti giunti durante la notte a Lampedusa

Cinque sbarchi, con un totale di 275 migranti, a partire dalla mezzanotte a Lampedusa dove, ieri, invece, nell'arco di 24 ore con 11 carrette sono giunti complessivamente 546 persone.

Durante la notte sono stati soccorsi, dalle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza, gruppi da 55, 58 (4 donne e 3 minori), 34 (2 donne e 5 minori), 78 (7 minori) e 50 (4 donne e 3 minori) sedicenti ivoriani, nigeriani, malesi, ghanesi, gambiani, pakistani, egiziani, bengalesi e tunisini. I barconi, lasciati tutti alla deriva dopo il trasbordo dei migranti, sono salpati da Zuwara in Libia e Sfax in Tunisia.

Sono 674 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove, ieri, con i due traghetti di linea, sono state spostate a Porto Empedocle 630 persone. Per la mattinata non è possibile realizzare nuovi trasferimenti perché ieri sera la nave di linea è rimasta all'ancora di Porto Empedocle perché oggi è il giorno di riposo.

Secondo le disposizioni della prefettura di Agrigento, degli ultimi 330 migranti imbarcati ieri sera e giunti all'alba a Porto Empedocle, 226 adulti sono in corso di trasferimento verso l'hub di Catania, 53 minori non accompagnati resteranno nelle comunità di Agrigento e 50 over 14 andranno a Siracusa.