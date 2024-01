Nessun ferito da botti, né incidenti stradali: notte di Capodanno serena in provincia

Per il secondo anno consecutivo - ed è proprio la prima, bella, notizia del 2024 - non ci sono stati feriti da botti. Contrariamente a quanto accadde nel 2021 a Licata, quando un ventenne e un sessantenne persero una mano a causa dei botti di fine anno, la scorsa notte, festeggiando il passaggio dal 2023 al 2024 nessuno s'è fatto male. Nessuno s'è presentato - per ferite da botti, né d'arma da fuoco - nei pronto soccorso dei 5 presidi ospedalieri. A verificarlo è stata la Questura. Gli aggiornamenti andranno, naturalmente, avanti anche nelle prossime ore e fino a stasera.

Durante il concerto dei Tiromancino, in piazza Marconi, due agrigentini che avevano esagerato con l'alcol si sono sentiti male. E sono stati soccorsi dagli operatori del 118. Sotto il palco - ancor prima che iniziasse l'esibizione della band romana - ci sono stati un paio di momenti di agitazione, s'è rischiato infatti che si innescassero dei tafferugli perché, a quanto pare, dei giovani tunisini alticci avrebbero infastidito giovani donne o coppiette. Ancor prima dell'intervento delle forze dell'ordine - che hanno vigilato e allontanato chiunque creasse fastidi o disordini -, gli animi si sono calmati.

Come da tradizione, il divieto di comprare botti e di esploderli - firmato dal sindaco della città capoluogo, ma anche da alcuni suoi colleghi della provincia - è stato violato. Tanto ad Agrigento, quanto nel resto delle città più grandi della provincia, già dal pomeriggio di ieri venivano segnalate file alle bancarelle che vendevano giochi pirotecnici e botti di varia natura. Botti che, allo scoccare della mezzanotte, sono stati esplosi. E in alcuni casi anche in maniera massiccia.

Non ci sono stati incidenti, per fortuna, neanche lungo le strade, nel momento in cui gli automobilisti si sono rimessi in marcia per tornare, praticamente all'alba, a casa. Ad occuparsi di monitorare la viabilità extra-cittadina è stata la polizia Stradale. Il servizio di ordine, con decine e decine di pattuglie schierate in campo, ha funzionato tanto prima della mezzanotte, quanto nelle ore successive, ossia quando è stato garantito il regolare deflusso di coloro che dovevano tornare a casa.

Gli agrigentini si sono comportati bene. E stando a quanto risulta al momento, perché appunto la Questura è in continuo aggiornamento con ospedali, comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza, non hanno creato rischi o pericoli.