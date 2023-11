Neonato resta intrappolato in auto: liberato dai vigili del fuoco

Gioca con il mazzo di chiavi, preme il telecomando e si rinchiude all'interno dell'abitacolo dell'autovettura dove pochi secondi prima era stato sistemato, sul seggiolino, da mamma e papà. A restare intrappolato nell'auto, posteggiata in via San Vito, è stato un bambino di pochi mesi.

I genitori terrorizzati hanno prima cercato di spiegare al piccolo quale pulsante toccare per disattivare la chiusura automatica. Impossibile però riuscire a far capire al piccolo come riaprire l'auto. Preoccupati, quasi in panico, i genitori del bambino hanno composto il 112 e richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono giunti in via San Vito nel giro di pochi minuti e non hanno potuto far altro che rompere il vetro della macchina, riuscendo ad aprirla. Non c'è stato nessun bisogno dell'intervento del personale sanitario del 118. Il bimbo, certamente un po' stordito a causa della concitazione attorno a lui, stava, per fortuna, bene.