Nel ricordo di Ennio Morricone, "Il Volo" di Barone sul palco dell'Ariston

Emozione ma anche commozione: Il Volo a Sanremo ha - ancora una volta - convinto e coinvolto. Il narese Piero Barone, insieme a Ignazio e Gianluca, è stato protagonista della seconda serata del festival della canzone italiana.

Il trio dei tenori si è esibito nonostante la morte del padre di Ignazio Boschetto. Una performance perfetta che si è conclusa con un abbraccio accennato tra Piero e Ignazio, amici anche lontani dal palcoscenico.

La loro partecipazione, come sottolineato anche da Amadeus, è stata in dubbio fino all’ultimo. Il Volo porterà la musica ed il tributo al compianto Ennio Morricone nel mondo. Il tour dei tre tenori prenderà il via in estate.