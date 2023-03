Pistola in pugno e mascherina sul volto rapina un negozio di detersivi: criminale in fuga

Armato di pistola e con il volto coperto da una mascherina chirurgica, un malvivente ha fatto irruzione in un negozio di detersivi di via Sondrio a Canicattì. Minacciando chi era alla cassa, il delinquente è riuscito a farsi consegnare i soldi: circa 200 euro. Arraffati, in fretta e in furia, i contanti, il rapinatore solitario è tornato sui suoi passi ed è scappato a piedi.

Scattato l'allarme, in via Sondrio si sono precipitate le pattuglie dell'Arma dei carabinieri che stanno, adesso, cercando il delinquente. Dovrebbe trattarsi di un giovane, alto circa 1,70, con addosso una felpa, con cappuccio, di colore bianco.