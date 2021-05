Navi quarantena, nuovo noleggio: per 5 mesi di servizio si potrà arrivare a quasi 37 milioni di euro

Alle compagnie di navigazione, il ministero assicura (per il solo noleggio) un corrispettivo giornaliero di 36 mila euro per ciascuna imbarcazione, a cui si aggiungono altri 25 euro al giorno per ogni migrante ospite

Nessuno stop al servizio di navi-quarantena per accogliere i migranti e fargli fare il periodo di sorveglianza sanitaria anti-Coronavirus. Il ministero dei Trasporti s'è già mosso, infatti, con un bando pubblicato lo scorso 19 aprile, per il noleggio di cinque navi da impiegare appunto per i migranti soccorsi in mare. Navi che, nella maggior parte dei casi, sono in rada dell'Agrigentino, ma non soltanto naturalmente.

Nel bando, il Mit ha specificato i costi e i requisiti previsti per le navi che devono avere, ad esempio, un preciso numero di cabine per l'accoglienza dei migranti compreso tra 361 e 460. La durata del nuovo affidamento va dal primo maggio al 30 settembre 2021.

Alle compagnie di navigazione, il ministero assicura (per il solo noleggio) un corrispettivo giornaliero di 36 mila euro per ciascuna imbarcazione, a questi si devono aggiungere altri 25 euro al giorno per ciascun migrante ospite.

Complessivamente, a pieno regime, il costo di noleggio per le 5 navi, ipotizzando un'estate calda sul fronte sbarchi, potrebbe arrivare anche a oltre 7 milioni e 300 mila euro al mese. Che nei 5 mesi del servizio, potrebbe sfiorare una spesa complessiva di poco inferiore ai 37 milioni di euro.