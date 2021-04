Si svuota l'hotspot: migranti trasferiti a Porto Empedocle e imbarcati sulle navi quarantena

Si prova a svuotare l'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Sono 148 i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea "Sansovino" con destinazione Porto Empedocle da dove verranno poi "caricati" sulla nave quarantena Rhapsody che è in rada.

Nella struttura d'accoglienza restano, al momento, 241 migranti di cui 93 minori accompagnati. Si è tornati di fatto sotto il limite massimo di capienza che è di 250 persone. Per domattina è previsto un altro trasferimento, sempre con il "Sansovino", di 187 persone. Anche loro, per la maggior parte, andranno sulla Rhapsody che è in rada di Porto Empedocle, mentre i minori verranno suddivisi fra i centri d'accoglienza della provincia e quelli di Ragusa.

A coordinare, freneticamente negli ultimi giorni, questi continui trasferimenti su navi quarantena e in strutture d'accoglienza è - come sempre - la Prefettura di Agrigento. Sul campo, ossia fra hotspot e porto dove avviene l'imbarco sul traghetto di linea, c'è invece sistematicamente la polizia.