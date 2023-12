Ecco la “Navetta di Natale”: grazie alla Tua gli under 18 potranno viaggiare gratis in autobus

Dall’8 dicembre al 6 gennaio ad Agrigento sarà in funzione la “Navetta di Natale”, lo speciale servizio della Tua per il periodo delle feste: i minori di 18 anni potranno viaggiare gratis

Lo speciale servizio di bus navetta natalizio sarà effettuato dalla TUA (Trasporti Urbani Agrigento) in collaborazione con il Comune.

L’obiettivo è agevolare gli spostamenti degli agrigentini durante il periodo degli acquisti dei regali, contribuire a ridurre il numero di auto in circolazione per le strade della città e, contestualmente, incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico.

La “Navetta di Natale” collegherà la fermata del parcheggio di via Ugo La Malfa con quella di via Atenea-Porta di Ponte. Il prezzo del biglietto, di andata e ritorno, sarà di 1 euro e 20 centesimi. I ticket saranno emessi direttamente sull’autobus. Ma come detto i minori di 18 anni potranno viaggiare gratis. Gli orari della navetta di Natale sono consultabili sui canali social ufficiali della TUA e sul sito internet www.trasportiurbaniagrigento.it.