Emergenza immigrazione, in arrivo nave quarantena: sarà ormeggiata a Lampedusa

L’emergenza immigrazione preoccupa, e non poco, la Sicilia. Nonostante, Lampedusa abbia vissuto - dopo settimane di sbarchi senza sosta - la prima notte di tregua, urge una nave quarantena.

Secondo quanto appreso dall'Ansa, nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi navi veloci arriverà in Sicilia per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che devono essere sottoposti a quarantena.

Al Viminale sono infatti state aperte le buste del bando indetto lo scorso 26 luglio ed è stata assegnata la gara. La grande imbarcazione, che molto probabilmente sarà ormeggiata al largo di Lampedusa, dispone di oltre mille posti: tolti quelli per il personale di bordo, le forze di polizia e il personale della Croce Rossa potrà ospitare tra i 600 e i 700 migranti, a partire da quelli che si trovano attualmente nell'hotspot sull'isola e nel Centro di Porto Empedocle

L'arrivo in Sicilia è previsto nei prossimi giorni: la nave dovrà essere infatti attrezzata con le segnalazioni e i percorsi anticovid. L'arrivo di una nave quarantena era stato annunciato, settimane fa, dal governatore di Regione, Nello Musumeci.

"Tendopoli per i migranti? Il governo della Regione Siciliana è totalmente contrario. Forse qualcuno a Roma - dice Musumeci - al posto di arrossire per l'incapacità manifestata nell'adottare un Piano organico sull'immigrazione durante l'emergenza Covid, pensa di poter continuare a trattarci da campo profughi d'Europa. Avevo detto che siamo e saremo contrari al ritorno del business dell'immigrazione e delle facili illusioni per disoccupati disperati. Pensare a una sorta di campo di concentramento per centinaia e centinaia di persone, in tempo di epidemia, significa essere semplicemente irresponsabili. Il ministro dell’Interno intervenga: di tendopoli e di affaristi la Sicilia non vuole più sentirne".