La "Rhapsody" è a Lampedusa: al via l'imbarco dei migranti dell'hotspot

La nave quarantena Rhapsody, che ieri aveva imbarcato 330 migranti a Porto Empedocle, è giunta a Lampedusa ed ha attraccato a Cala Pisana dove verranno portati gli ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola e da dove comincerà l'imbarco. Ad essere trasferiti saranno quelli per i quali è già arrivato l'esito dei tamponi anti-Covid.

Dopo 4 giorni di risposte negative allo sbarco di 125 persone dalla AlanKurdi, la Ong tedesca ha deciso di lasciare le acque antistanti a Lampedusa e di dirigersi verso il porto da cui è partita: Marsiglia. Navigherà per giorni e proverà a sbarcare - l'arrivo è previsto per domenica tarda serata - i migranti in Francia.