La nave Ong “Louise Michel” attracca a Licata: è stata dipinta dal celebre artista Bansky

E’ una nave Ong di piccole dimensioni, ma particolarmente famosa perché è stata dipinta dall’artista e writer britannico Bansky, considerato uno dei maggiori esponenti della “street art”. Ha attraccato a Licata ed è possibile ammirarla al porto turistico “Marina di Cala del sole”. Sul suo fianco è scritto “Rescue” che significa “salvataggio”, dato che la nave opera in mare per salvare i migranti nel Mediterraneo. Bansky, colui che l’ha voluta personalizzare con il suo tocco artistico, ha realizzato opere molto discusse e iconiche, famose in tutto il mondo, trattando varie tematiche e spaziando dalla politica alla cultura.

Lo scorso marzo la nave, che si chiama “Louise Michel”, è stata sottoposta a un fermo amministrativo per presunte violazioni del decreto che disciplina le attività di ricerca e salvataggio in mare delle imbarcazioni. Tre salvataggi operati autonomamente in area Sar libica e maltese, mancato rispetto delle indicazioni delle autorità italiane per il porto di Trapani e un numero di persone eccessivo a bordo, visto che sulla nave possono essere caricati al massimo 60 naufraghi. Erano state quete le 3 contestazioni che portarono al fermo amministrativo notificato al comandante Beckert Reimar.