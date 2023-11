La nave da crociera "Wind surf" è tornata a Porto Empedocle: nuovo "carico" di turisti in giro per la provincia

A volte ritornano (non è il libro di Stephen King). E lo fanno anche nel giro di pochissimo tempo. La nave "Wind surf", battente bandiera della Bahamas, esattamente come lo scorso 10 ottobre, è ancorata, dalle 6 di stamani, di nuovo al porto Empedoclino.

Il veliero, con il suo "carico" di turisti, arriva da La Valletta, dopo essere passato da Catania e salpato da Civitavecchia. La nave, che dispone di 7 ponti passeggeri e 154 cabine, fra cui le suite deluxe di ben 35 metri quadrati ciascuna, è in grado di ospitare 308 ospiti. Nuovi turisti che oggi potranno ammirare le bellezze dell'Agrigentino.

La nave, lunga 187 metri, della flotta Windstar Cruises, varata in Francia e attualmente è battente bandiera della Bahamas. Ancora una volta, sono tanti - anzi tantissimi - gli empedoclini e gli agrigentini di passaggio che si soffermano, incantati, ad ammirarla. L'approdo dei turisti non può rappresentare che una "boccata d'ossigeno" per l'economia della provincia.