Ecco un’altra nave da crociera: la “Wind Surf” ha portato i turisti dagli Stati Uniti a scoprire la terra dei Sicani

Dopo la “Silver Wind” a Porto Empedocle è arrivata la “Wind Surf”: un’altra nave da crociera decisamente diversa da quelle che solitamente si è abituati a vedere. Non la classica città galleggiante e diversi piani ma una nave sempre imponente ma più particolare, caratterizzata da 5 alberi come nelle barche a vela. A bordo c’erano dei turisti americani che hanno partecipato a un tour guidato alla scoperta del borgo di Sant’Angelo Muxaro e della terra dei Sicani. Per loro è stata un’occasione davvero unica per degustare alcuni prodotti tipici e fotografare gente e aspetti peculiari dei borghi del nostro entroterra, compresi i “volti” di chi li abita.

A guidare il gruppo sono stati Pierfilippo Spoto, Carmelo Patti, Giovanni Patti, Maria Rita Cacicia e Angelo Palamenghi.

Tutto questo quando Porto Empedocle aveva ospitato, 48 ore prima, un’altra nave da crociera dando la possibilità a un gruppo di turisti di visitare la riserva naturale di Torre Salsa. Due importanti risultati che contribuiscono in modo determinante ad inserire la provincia tra le tappe più gettonate delle crociere sul Mediterraneo..