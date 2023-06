Il naufragio nell'Egeo, "Fare rete" e "Sos razzismo": "Serve con urgenza ridurre i viaggi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Mentre l'Italia intera omaggiava e tributava l'estremo saluto al cavaliere, nel Mediterraneo, al largo del Peloponneso avveniva l'ennesima tragedia, strage di migranti. Per adesso sono confermati 78 morti e 104 soccorsi. A bordo c'erano centinaia di persone e, pertanto, le vittime potrebbero aumentare, e di molto. Mentre continuano le operazioni di ricerca, i sopravvissuti sono stati trasferiti in un centro di Kalamata, che definirlo di accoglienza sarebbe un eufemismo per le condizioni in cui vengono tenuti i superstiti. Assistiamo adesso al solito rimpallo di responsabilità fra Paesi rivieraschi, tutto sulla pelle di uomini e donne in fuga dalla guerra e dalla disperazione. Come gruppi "Fare rete" e "SOS razzismo" di Agrigento siamo rattristati ed indignati per quanto avvenuto e per lo scaricabarile e ci associamo a quanto scrive l'Organizzazione internazionale per le migrazioni: «Un’altra tragedia nell’Egeo che rafforza l’urgenza di un’azione concreta e globale da parte degli Stati per salvare vite in mare e ridurre i viaggi pericolosi, ampliando i percorsi sicuri e regolari per la migrazione».