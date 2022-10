Persero le loro 4 bambine nel naufragio dell'11 ottobre 2013, il racconto dello pneumologo siriano: "Perché sono sopravvissuto e loro sono morte?"

Randa, Sherihan, Nurhan, Christina. Sull'avambraccio sinistro, con dei cuoricini all'inizio e alla fine, ha i nomi delle figlie - di 10, 8, 5 e mezzo e quasi 2 anni - tatuati. Bambine il cui corpo, dopo il naufragio dell'11 ottobre 2013, non è stato mai trovato. Ha lo sguardo fisso sull'ingresso dell'istituto omnicomprensivo Pirandello di Lampedusa, da dove è un via vai di studenti europei e dove è stata portata la testimonianza dei sopravvissuti dei naufragi del 3 e 11 ottobre di 9 anni fa e dei loro familiari, e non apre bocca, quasi come se fosse ancora sotto choc. "Ogni istante di quel viaggio è scolpito nella nostra memoria, per due anni ci siamo svegliati ogni notte chiamando il nome delle nostre figlie che sono disperse - ha raccontato il marito: Wahid Yussed, siriano sessantunenne, direttore del reparto di Pneumologia in un ospedale della Libia - . La situazione è un po' migliorata grazie a Dio che ci ha donato altre due figlie, ma abbiamo avuto bisogno di grande supporto psicologico perché pensavamo che la vita fosse finita dopo quel giorno".

La coppia vive a Dussemburg in Germania dove il medico studia il tedesco e spera di poter tornare in reparto. Dopo il naufragio sono stati, per 7 anni, come rifugiati politici, in Svizzera. Da 2 anni sono invece in Germania. "Mi sento in colpa. Perché io sono sopravvissuto e loro, le mie bambine, no. Perché?" - continua a chiedersi il medico siriano che, per la prima volta, dopo la tragedia, è tornato a Lampedusa e sarà presente anche domattina alla marcia della "Giornata della memoria e dell'accoglienza" che da piazza Castello arriverà fino a Porta d'Europa.