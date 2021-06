Naufragio di migranti, Martello: "Non si vuol prendere coscienza di quello che accade nel Mediterraneo"

"Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, non vale a nulla la solidarietà che, adesso, ci arriverà. Perché la solidarietà deve essere vera e concreta". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, dopo essere stato in banchina per rendersi conto, con i suoi occhi, dell'ennesima tragedia che si è registrata fra la più grande delle isole Pelagie e Lampione.

"Continua il silenzio nei confronti del sindaco di Lampedusa - ha aggiunto - da parte del presidente Draghi. Sono passati 15 giorni, se non di più, da quando ho chiesto d'essere convocato per discutere di quello che avviene nel Mediterraneo. Ed essendo presente sul territorio, potrei sicuramente portare una visuale diversa sul fenomeno".