Naufragio al largo di Lampedusa: salvati 14 migranti tra cui 2 donne incinte e 4 bambini

Ore 13:45. Sono 14 i migranti saliti a bordo del peschereccio tunisino Hassil Salah che li avrebbe salvati. Poi sono stati trasbordati sulla nave militare Dattilo: parlano di un naufragio verificatosi durante la notte nelle acque al confine fra la Tunisia e l'area Sar maltese. Ma i soccorritori della nave Dattilo, così come i militari delle motovedette della Capitaneria che si sono occupati delle evacuazioni mediche non hanno trovato, nel tratto di mare in cui sarebbe avvenuto il soccorso da parte del peschereccio, alcun riscontro: niente pezzi di barca o taniche galleggianti e niente vestiario o oggetti personali. Quelli che sembrano essere superstiti verranno ascoltati dai poliziotti della Squadra mobile che tenterà di fare chiarezza sull'accaduto. Si cercherà insomma di capire se il naufragio c'è stato veramente o se invece è stato tutto inscenato.

I 14 migranti hanno concluso il loro viaggio a bordo della motovedetta Cp305 della Guardia costiera che è giunta al molo Favarolo di Lampedusa.

Tra loro figurano una donna incinta della Sierra Leone accompagnata da un uomo, un giovane della Costa d'Avorio, un’altra donna incinta del Camerun con un uomo e 4 bambini, un uomo della Sierra Leone con una donna e un bambino ed un nigeriano che sostiene di avere tra i dispersi la moglie e la figlia.

Una donna del Benin è stata invece portata a bordo dalla stessa motovedetta Cp305 e dal motopesca Hassil Salah. Alcuni dei migranti soccorsi proprio dal peschereccio tunisino hanno parlato di una carretta con a bordo 44 persone che si è all'improvviso inabissata. A loro dire vi sarebbero complessivamente 5 dispersi. I 44 sono stati tutti trasbordati dal peschereccio tunisino alla nave militare Dattilo. E da questa poi è stata fatta, con la motovedetta Cp305 della Guardia costiera, un'evacuazione medica di 14 migranti che, al momento, vengono sottoposti a controlli sanitari. Con la motovedetta Cp327 è stata fatta invece un'altra evacuazione medica, sempre dalla Dattilo, di un uomo della Sierra Leone che ha problemi respiratori e con un'autoambulanza sta per essere trasferito al poliambulatorio.

(Aggiornato alle 13:45)