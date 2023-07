Il naufragio al largo di Lampedusa, tra i migranti soccorsi in mare c’è anche un neonato morto

Tra i 44 migranti soccorsi ieri, mercoledì 12 luglio, dalla nave militare Dattilo, c’è anche un neonato morto. Tutti quanti erano prima saliti a bordo di un peschereccio tunisino per poi essere trasbordati sulla Dattilo. Di questi, in 14 erano stati infine prelevati da una motovedetta della Guardia costiera per l’evacuazione medica e condotti al molo Favarolo di Lampedusa. Tra i 14, però, non c’era appunto il cadavere del neonato che è dunque rimasto a bordo della Dattilo, nave che ha proseguito il suo percorso, dopo il soccorso in mare, fino a giungere a Reggio Calabria. Se fosse stato ancora vivo la procedura sarebbe stata differente: il suo trasferimento sarebbe avvenuto con un volo charter ma è stato invece imbarcato sulla Dattilo poiché, al momento dei soccorsi, era già deceduto.

Un naufragio avvolto ancora da un alone di “giallo” dato che ci sono ancora dubbi sul fatto che sia effettivamente avvenuto. I soccorritori della Dattilo, così come i militari delle motovedette della Capitaneria che si sono occupati delle evacuazioni mediche, non hanno infatti trovato, nel tratto di mare in cui sarebbe avvenuto il soccorso da parte del peschereccio, alcun riscontro: niente pezzi di barca o taniche galleggianti e niente vestiario o oggetti personali. Ecco perché si sta ancora cercando di capire se il naufragio c'è stato veramente o se invece è stato tutto inscenato. Il neonato morto, giunto a Reggio Calabria, era con la madre

per la quale la Prefettura ha chiesto l'assistenza psicologica. Non si conoscono, al momento, altri dettagli sulle cause del decesso. La donna e il bambino facevano dunque parte del gruppo di migranti non provenienti da Lampedusa ma soccorsi in mare. La polizia di Stato ha già avvertito l'autorità giudiziaria che, è probabile, sequestrerà la salma per effettuare l’autopsia.