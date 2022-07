Fiocco azzurro in "casa" AgrigentoNotizie: è nato Emiliano Schicchi

Fiocco azzurro in "casa" AgrigentoNotizie. E' nato stanotte, alle 3,45, al reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, Emiliano Schicchi: figlio del giornalista di AgrigentoNotizie Gioacchino e della moglie Enza Russello. Ad aiutare il piccolo - pesa 3 chili 650 grammi ed è lungo 53 centimetri - a venire al mondo è stata l'ostetrica Mariangela Genuardi. La mamma Enza Russello è stata invece seguita, per tutto il periodo di gestazione, dal ginecologo Angelo D'Alessandro.

Madre e figlio sono in perfetta salute. Già dimenticato lo stress per papà Gioacchino che ha supportato la consorte in tutto e per tutto.

La redazione di AgrigentoNotizie, e l'intero gruppo editoriale CityNews, rivolgono i più sentiti auguri ai coniugi Russello-Schicchi e alle loro rispettive famiglie e, a gran voce, unanimamente, dicono: "Benvenuto al mondo piccolo Emiliano. Sii sereno e forte sempre".