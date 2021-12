"Natale in caserma", il colonnello Stingo: "La nostra presenza rende sicure le vostre festività"

“È un momento difficile quello che stiamo attraversando, i nostri cuori sono affranti e distrutti, abbiamo comunque l'obbligo di garantire a tutti un sereno Natale, quindi saremo tutti i giorni in strada affinché tutto possa andare bene”. Questo dai microfoni di AgrigentoNotizie è stato l'auspicio del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo in vista delle imminenti festività natalizie. In mattinata le porte della caserma “Biagio Pistone” si sono aperte al pubblico per il tradizionale scambio di auguri fra i militari e i loro familiari. Appuntamento che quest'anno è stato reso più dolce da una maxi torta preparata dal pastry chef Giovanni Mangione e dai suoi aiutanti speciali. Nell'atrio della sede provinciale dei carabinieri anche la suggestiva natività del maestro Roberto Vanadia che è stata animata da una tradizionale novena. Un momento di convivialità e di serenità dunque per gli uomini e le donne dell'Arma e che cade dopo due eventi tragici che hanno segnato emotivamente l'intera comunità agrigentina.