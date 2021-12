Natale 2021, il questore: "Il grave lutto che ci ha colpito, più che festeggiamenti richiede un momento di riflessione"

"In occasione dell’approssimarsi delle festività Natalizie, avrei voluto porgere gli auguri con altro spirito e modalità, ma il grave lutto che ha di recente colpito e messo a dura prova la nostra Questura, più che festeggiamenti richiede un momento di riflessione". Lo ha scritto il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci che ha ringraziato la stampa "per il risalto dato alla professionalità delle donne e degli uomini della polizia di Stato che operano, quotidianamente, al fianco dei nostri concittadini, i quali in più occasioni - scrive - anche grazie al vostro contributo, hanno capito ed apprezzato questo impegno Con questi sentimenti rinnovo i miei ringraziamenti per quello che avete fatto e quello che farete, con la speranza di un anno di serenità ed un ritorno alla normalità".