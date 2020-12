Imminente la burrasca di Natale: arrivano piogge, temporali e perfino la neve

“E’ ormai imminente l’arrivo di una perturbazione fredda dal Nord Europa e che ci interesserà nella giornata di Natale” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “questo fronte freddo sarà responsabile di una passata di piogge, rovesci e temporali sul Nordest e in generale al Centrosud, specie lungo il versante tirrenico dove non escludiamo fenomeni di forte intensità. Il tutto verrà accompagnato da un netto calo delle temperature da Nord a Sud. A Santo Stefano ancora rovesci, temporali e anche grandinate al Centrosud, con neve fino in collina sul medio versante Adriatico e sull’Umbria (200-500m) e fin sotto i 1000m al Sud entro fine giornata".

Imminente cambiamento del tempo

La perturbazione che investirà il nord Italia, apportando neve fino in pianura su diverse regioni, farà sentire i suoi effetti, sebbene molto più marginalmente anche in Sicilia - ha spiegato Vincenzo Insinga, meteorologo 3bmeteo - . Sull'Isola, dopo una vigilia di Natale, all'insegna del tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, se si eccettua qualche addensamento nuvoloso fra Agrigentino e Nisseno, e per di più con temperature diurne decisamente gradevoli, il quadro meteorologico è destinato a cambiare radicalmente già nel corso delle prossime ore.

Piogge anche in Sicilia

In particolare nella seconda parte della giornata di Natale assisteremo infatti ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, con le prime precipitazioni in arrivo nel corso della serata ad iniziare dall'estremo settore occidentale della regione. Nel corso della giornata di sabato la perturbazione, dalle province di Trapani, Palermo ed Agrigento, tenderà ad investire gran parte della Sicilia, apportando piogge, rovesci ed anche qualche temporale; meno coinvolto dalle precipitazioni il settore sud-orientale, dunque l'area tra Catania e Siracusa.

Freddo ovunque e neve sui Comuni montani

Domenica giungeranno moderati venti di Maestrale che, unitamente ad un sensibile abbassamento delle temperature, apporteranno nuove piogge sul settore tirrenico, quindi su sul Palermitano e Messinese; stante l'arrivo di aria più fredda dal nord Europa sono attese anche delle nevicate non solo sull'Etna, ma anche su Sicani, Madonie e Nebrodi fino a quote relativamente basse (già a partire dai 1000 m di altitudine). Sulla Sicilia centro-meridionale si faranno spazio schiarite sempre più ampie.

La tendenza per Capodanno

Le precipitazioni si esauriranno comunque molto rapidamente, in quanto già lunedì comunque la perturbazione avrà abbandonato tutta la regione. La prima parte della prossima settimana si preannuncia dunque all'insegna di frequenti spazi soleggiati, venti di Libeccio e colonnina di mercurio in rialzo. Si tratterà comunque di una tregua di breve durata: le nostre prime proiezioni a medio-lungo termine, infatti, prospettano - ha concluso il meteorologo 3bmeteo - l'arrivo di una nuova perturbazione. Sul Capodanno incombono dunque altre piogge, temperature tipicamente invernali e nevicate sulle cime dei rilievi montuosi.