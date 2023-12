Natale, il parcheggio selvaggio non risparmia neanche le colonnine elettriche: inferociti gli automobilisti “green”

Che gli stalli per la ricarica delle auto elettriche siano spesso occupati da mezzi termici non è certo cosa nuova. E non accade solo ad Agrigento. Ma in questi giorni di festa il fenomeno si è acuito notevolmente, soprattutto perché tantissima gente si è riversata nella zona nevralgica della città, tra piazza Vittorio Emanuele e via Atenea, con grosse difficoltà a trovare parcheggio nelle ore di maggiore afflusso.

Ed ecco che molti automobilisti indisciplinati se ne sono fregati di lasciare liberi gli spazi appositamente creati per la sosta delle auto elettriche che devono rifornirsi alla colonnina facendo andare su tutte le furie tutti coloro che si mettono alla guida di un mezzo “green” ad impatto zero.

Davvero difficoltoso, dunque, a Natale, effettuare una ricarica in centro: in molti hanno dovuto attendere che l’incivile di turno spostasse con i propri comodi l’auto “depositata” negli spazi non consentiti per “attaccare la spina”. Operazione spesso indispensabile per proseguire il percorso e magari per rientrare a casa. Ma per molti il vantaggio di ricaricare l’auto elettrica è anche un altro, ovvero il privilegio di avere a disposizione un parcheggio riservato, seppure per il tempo necessario a fare il pieno di energia elettrica (ma c’è la possibilità di tenere l’auto in sosta per un’ora anche dopo il termine della ricarica). Peccato che tutto questo non è stato quasi mai possibile: l’amara sorpresa di trovare lo stallo occupato da auto termiche è diventata purtroppo una consuetudine. Ma la cosa che ha fatto arrabbiare di più gli automobilisti alla guida di mezzi elettrici - molti dei quali hanno partecipato al dibattito sui social innescato dal Codacons - è che la strafottenza degli incivili sarebbe rimasta impunita, senza lo straccio di una multa.

Codacons che, proprio nei giorni che hanno preceduto il Natale, aveva documentato sui social, pubblicando anche delle foto, la pessima abitudine, da parte di chi possiede un’auto non elettrica, di far finta che le colonnine non esistano.

“Auto spostata (dopo la segnalazione del Codacons, ndr) dallo spazio riservato alle auto elettriche in ricarica. Da ora pubblicheremo noi le foto, così vediamo se lascerete libero lo spazio riservato”: ecco cosa aveva scritto su Facebook il responsabile regionale dell’associazione che tutela i consumatori, Peppe Di Rosa, riferendosi chiaramente ad una regola di civiltà che non viene quasi mai rispettata.

Nonostante tutto l'Enel continua ad investire sulla mobilità elettrica ad Agrigento. E’ infatti in funzione da alcuni giorni la colonnina “fast” installata in piazza Del Vespro al Villaggio Mosè mentre un’altra è in fase di attivazione sul lungomare Falcone e Borsellino, a San Leone, a poche decine di metri da piazzale Giglia.