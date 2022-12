Il Natale entra nel vivo: il villaggio, le novene e il trenino che attraversa la città

Si chiama “Destinazione Agrigento” il programma degli eventi natalizi nella città dei templi che entra nel vivo oggi, giovedì 15 dicembre, con l’allestimento dei mercatini di Natale alla villa Bonfiglio e l’accensione degli alberi nella zona di San Leone sulla “Costa del mito”.

E non mancherà la musica a tema con le note e i canti dei “Ventunovu” che terranno un concerto questa sera alle 19 nella basilica dell’Immacolata.

I più piccoli attendono la partenza del trenino di Babbo Natale che si muoverà da Porta di ponte facendo diverse soste e attraversando le vie princiapali. Un percorso che si ripeterà ogni giorno dalle 16,30 fino alle 21.

Per quanto riguarda le novene, si svolgeranno a partire da venerdì 16 dalle 18 alle 20 e saranno accompagnate dalle esibizioni di artisti di strada ome la danzatrice acrobatica e mangiafuoco Liza Sav, il “Giorgioliere” ed Ezio il Puparo con lo spettacolo delle marionette - che da domani e per tutto il periodo natalizio, grazie alla collaborazione tra il Comune di Agrigento e gli esercenti della via Atenea - animeranno il “salotto” della città, dalle 18 alle 22.

Tutto pronto infine per il Villaggio di Natale che da domani, venerdì 16 dicembre, dalle ore 17 in poi accoglierà i visitatori nella Villa Bonfiglio al Viale della Vittoria di Agrigento.

Il calendario completo è consultabile nelle pagine Facebook e Instagram “Destinazione Agrigento” e nella app “Agrigento”, disponibile su Play Store ed Apple Store.

Gli eventi natalizi "Destinazione Agrigento" sono organizzati dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, con il Distretto Turistico Valle dei Templi, l’Ente Parco della Valle dei Templi, e il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, sport e spettacolo.