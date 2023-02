L'inchiesta sui "furbetti"

Nascondono arresti e misure cautelari per non perdere il reddito di cittadinanza: chiesti 6 rinvii a giudizio

L'accusa, per la quale rischiano ora di finire a processo, è di avere omesso di comunicare i propri "guai" giudiziari per non rinunciare all'erogazione del beneficio: un controllo incrociato delle banche dati ha consentito di accertare i presunti brogli